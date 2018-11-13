Эксперты обнаружили на территории КНДР секретные ракетные базы

Одна из секретных баз находится в 135 км от Сеула

По данным экспертов Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на территории КНДР расположены от 13 до 20 секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

В результатах исследования говорится, что подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах, сообщает The New York Times.

Базы построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.

"Эти базы отнюдь не заморожены. Работа на них продолжается", - заявил руководитель северокорейской программы CSIS Виктор Ча.

Результаты исследования основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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