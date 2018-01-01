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Экс-замглавы Госдепа о фейках Кремля: Цель России - не улучшить свой имидж, а стащить нас на ее уровень

Сегодня, 12:11
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Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер

Экс-заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер заявил, что цель российских пропагандистских СМИ и их фейков состоит не в том, чтобы улучшить имидж РФ, а чтобы "стащить" остальных на их уровень.

"Целью России является не подъем на некий более высокий уровень имиджа самой России, а стащить нас на ее уровень. Целью создания таких российских средств массовой информации, как Russia Today и Спутник, вначале было продвижение имиджа России, но это изменилось примерно в 2009-2010 годах, и с тех пор деятельность этих СМИ направлена именно на то, чтобы сеять сомнения, чтобы люди на Западе сомневались в том, что они слышат от своих собственных правительств", - сказал он в эфире Радио НВ.

По словам Крамера, США хотят оставаться "выше этого" и не планируют отвечать на кремлевскую пропаганду фейками и дезинформацией. Он также подчеркнул, что "Россия взяла на себя деструктивную цель посеивания хаоса".

Напомним, 21 ноября российский пропагандистский телеканал показал в сюжете о годовщине начала Евромайдана в Украине под видом "разочарованного участника тех событий" жителя Минска.

Теги:   Радио НВ Российская пропаганда Дэвид Крамер Фейк

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