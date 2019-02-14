Экс-замдиректора ФБР заявил, что в минюсте США думали над отстранением Трампа Вчера, 23:45 80 Цей матеріал також доступний українською EPA Трамп назвал Маккейба марионеткой экс-главы ФБР Джеймса Коми EPA

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил в интервью каналу CBS, что в министерстве юстиции США обсуждали отстранение президента Дональда Трампа от должности.

Об этом рассказал журналист телеканала Скотт Пелли, который общался с Маккейбом. Видеозапись его слов опубликовала в Twitter журналистка CBS Нора О'Доннелл.

Само интервью выйдет в воскресенье, 17 февраля.

.@ScottPelley on what McCabe told @60Minutes: "There were meetings at the Justice Department at which it was discussed whether the vice president and a majority of the cabinet could be brought together to remove the president of the United States under the 25th Amendment." pic.twitter.com/iVAyrEV4MF 14 февраля 2019 г.

По словам экс-замдиректора ФБР, после увольнения главы ФБР Джеймса Коми на встречах в министерстве юстиции обсуждался вопрос, удастся ли отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к конституции США,

Она предусматривает, что вице-президент и большинство членов кабинета могут начать процедуру отстранения, если решат, что президент не способен осуществлять свои полномочия.

Пелли отметил со ссылкой на слова Маккейба, что чиновники минюста пытались определить, поддержку скольких членов правительства удалось бы получить.

Трамп на странице в Twitter назвал Маккейба марионеткой экс-главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми и "позором для ФБР и для страны".

Disgraced FBI Acting Director Andrew McCabe pretends to be a “poor little Angel” when in fact he was a big part of the Crooked Hillary Scandal & the Russia Hoax - a puppet for Leakin’ James Comey. I.G. report on McCabe was devastating. Part of “insurance policy” in case I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 февраля 2019 г.

....Many of the top FBI brass were fired, forced to leave, or left. McCabe’s wife received BIG DOLLARS from Clinton people for her campaign - he gave Hillary a pass. McCabe is a disgrace to the FBI and a disgrace to our Country. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! 14 февраля 2019 г.

Напомним, Трамп уволил Коми с поста директора ФБР в мае 2017 года за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.