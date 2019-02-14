Экс-замдиректора ФБР заявил, что в минюсте США думали над отстранением Трампа
Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил в интервью каналу CBS, что в министерстве юстиции США обсуждали отстранение президента Дональда Трампа от должности.
Об этом рассказал журналист телеканала Скотт Пелли, который общался с Маккейбом. Видеозапись его слов опубликовала в Twitter журналистка CBS Нора О'Доннелл.
Само интервью выйдет в воскресенье, 17 февраля.
По словам экс-замдиректора ФБР, после увольнения главы ФБР Джеймса Коми на встречах в министерстве юстиции обсуждался вопрос, удастся ли отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к конституции США,
Она предусматривает, что вице-президент и большинство членов кабинета могут начать процедуру отстранения, если решат, что президент не способен осуществлять свои полномочия.
Пелли отметил со ссылкой на слова Маккейба, что чиновники минюста пытались определить, поддержку скольких членов правительства удалось бы получить.
Трамп на странице в Twitter назвал Маккейба марионеткой экс-главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми и "позором для ФБР и для страны".
Напомним, Трамп уволил Коми с поста директора ФБР в мае 2017 года за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.