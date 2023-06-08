«Я знаю, кто должен победить в войне». Экс-вице-президент США поддержал помощь Украине и раскритиковал Трампа за похвалу Путина 8 июня, 08:35 Экс-вице-президент США Майк Пенс (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Бывший вице-президент и один из кандидатов на пост президента США Майк Пенс раскритиковал 45-го президента США Дональда Трампа за похвалу российского диктатора Владимира Путина, сообщает CNN, сообщает CNN.

Сообщается, что одно из самых острых высказываний Пенса в отношении Трампа прозвучало, когда его спросили о роли Соединенных Штатов в помощи Украине противостоять российской агрессии.

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Он сказал, что Соединенные Штаты должны ускорить поддержку украинской армии и вспомнил слова Трампа в радиоинтервью в феврале 2022 года, где он назвал Путина «гением» за его вторжение в Украину.

«Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кто должен выиграть войну в Украине», — сказал Пенс.

В среду, 7 июня, Майк Пенс официально объявил о своей кандидатуре на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На этих выборах будут избраны коллегии избирателей, которые через 41 день, в декабре 2024 года будут избирать нового президента и вице-президента США.