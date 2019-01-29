Экс-советник Трампа заявил о своей невиновности Сегодня, 18:40 3 Цей матеріал також доступний українською EPA Роджер Стоун EPA

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что не признает себя виновным по обвинениям, выдвинутым специальным прокурором США Робертом Мюллером.

Как сообщает CBS News, Стоуну предъявили обвинения по семи пунктам - в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и попытках повлиять на свидетелей.

Обвинения связаны с обнародованием похищенных хакерами электронных писем о сопернице президента Дональда Трампа на выборах 2016 года - экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон.

Ранее Роджер Стоун заявил, что рассмотрит возможность сотрудничества со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России на выборах 2016 года.

Бывший советник Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.



Ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая воспрепятствование правосудию, дачу ложных показаний и давление на свидетелей. Федеральный суд постановил отпустить его под залог в $250 тыс.