Экс-советник Трампа рассказал о смерти начальника ГРУ в Ливане, Россия опровергает Сегодня, 11:28 582 Цей матеріал також доступний українською Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, заявил в ходе допроса Майкл Флинн Скриншот видео Ministry of Defence of the Russian Federation/YouTube

Бывший советник президента США Дональда Трампа на допросе в ФБР, который состоялся в 2017 году, заявил, что экс-начальник ГРУ России Игорь Сергун умер в 2016 году в Ливане.

Служебная записка с показаниями Флинна опубликована аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование возможного российского вмешательства в выборы президента США.

Во время допроса Флинн упомянул, что звонил тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку и в ходе разговора выразил ему соболезнования после смерти Сергуна в Ливане.

В записке указывается, что в 2013 году Флинн побывал в командировке в России, во время которой познакомился с Сергуном. После этого они как минимум один раз общались друг с другом по видеосвязи, Сергун также должен был прибыть с ответным визитом в США. Однако поездка не состоялась из-за того, что Сергун был внесен в санкционные списки ЕС и США в 2014 году из-за событий на востоке Украины и в Крыму.

В Минобороны России опровергли заявление Флинна о смерти Сергуна в 2016 году в Ливане, сообщает Интерфакс.

В министерстве указали, что его слова - "конспирологический бред".

В ведомстве утверждают, что в январе 2016 года Сергун находился в России.

По официальным данным Минобороны РФ, Сергун умер 3 января 2016 года в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.

Его преемником на посту главы ГРУ стал генерал-полковник Игорь Коробов, который также скончался 21 ноября 2018 года после продолжительной болезни.

В декабре 2018 года начальником Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России был назначен вице-адмирал Игорь Костюков.