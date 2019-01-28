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Экс-советник Трампа допустил возможность сотрудничества в расследовании "российского дела"

Сегодня, 08:21
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EPA

Роджер Стоун допустил возможность сотрудничества с Мюллером по "российскому делу"

Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что рассмотрит возможность сотрудничества со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России на выборах 2016 года.

Стоун добавил, что он определит степень сотрудничества с расследованием Мюллера после того, как его адвокаты "кое-что обсудят", сообщает Голос Америки.

"Если были какие-то нарушения со стороны других людей из предвыборного штаба, о которых я знаю (хотя я о таких не знаю), то я, конечно же, дам честные показания", – сказал он.

По словам Стоуна, он никогда не обсуждал с Трампом сотрудничество с Россией.

"Я также дам честные показания по любым другим вопросам, включая любые контакты с президентом. Мы действительно разговаривали по телефону, но эти контакты носили политический, добропорядочный характер, и, разумеется, никакого сговора с Россией нет", - отметил Стоун.

Напомним, бывший советник Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая воспрепятствование правосудию, дачу ложных показаний и давление на свидетелей. Федеральный суд постановил отпустить его под залог в $250 тыс. 

Теги:   Россия Роберт Мюллер США Дональд Трамп

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