Офицеры демонтируют скамью, на которой в марте 2018 были найдены отравленными экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Экс-шпион ГРУ в России Сергей Скрипаль неоднократно посещал Прагу для встречи с чешской разведкой, сообщает NYT.

Издание отмечает, что бывший двойной шпион российской ГРУ Сергей Скрипаль после выхода на пенсию в 1999 году начал "заниматься бизнесом", передавая информацию в пользу чехов о деятельности разведывательной программе бывших коллег.

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Встречи с представителями иностранной разведки проходили под грифом абсолютной секретности и обеспечивали экс-сотруднику ГРУ доход, говорится в публикации NYT.

В статье сообщается, что Скрипаль посещал Эстонию в 2016 году, чтобы встретиться с местными шпионами, которые намеревались препятствовать российским операциям в Европе.

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Чешские офицеры отметили, что после выхода на пенсию экс-шпион имел довольно "чистый разум" и был компетентным разведчиком.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери. Позже офицеры определили, что они были отравлены Новичком, смертельно опасным веществом, разработанной в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

В Госдепартаменте США заявили, что только в России были мотивы, средства и опыт для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

В ответ на инцидент Российской Федерации после Великобритании выдворить российских дипломатов из-за отравления бывшего сотрудника ФСБ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери решили уже 14 стран Евросоюза, Украины и США.

Президент Чехии Милош Земан заявил о том, что в его стране производился и испытывался газ Новичок, которым в Британии был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что Новичок, которую исследовали в Институте военных исследований в чешском Брно, отличается от яда, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.