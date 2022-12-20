Преступления нацистов. В Германии 97-летнюю экс-работницу концлагеря признали виновной в более чем 10 тысячи убийств 20 декабря, 12:03 Ирмгард Фурхнер (Фото:Скриншот/Skenews)

В Германии суд признал виновной 97-летнюю экс-секретаря нацистского концлагеря Ирмгард Фурхнер в более чем 10 тысячах убийств.

Об этом сообщает ВВС.

Фурхнер, одна из немногих женщин, которых судили за нацистские преступления за последние десятилетия. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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Судья согласился с тем, что, несмотря на то что Фурхнер была гражданским работником, она полностью осведомлена о том, что происходит в лагере.



Считается, что около 65 тысяч человек погибли в жутких условиях в Штуттхофе, в том числе заключенные-евреи, поляки и пленные советские солдаты.

В Штуттхофе, который расположен недалеко от польского города Гданьск, использовали различные методы для убийства заключенных, и с июня 1944 года тысячи людей умерли в газовых камерах.

Суд в Итценго на севере Германии заслушал выживших в лагере, некоторые из которых умерли уже во время суда.

В сентябре 2021 года, когда начался судебный процесс, Фурхнер сбежала из дома престарелых, но в итоге была найдена полицией на улице в Гамбурге.

Сама подсудимая после 40 дней молчания заявила, что «сожалеет обо всем, что произошло».



«Я сожалею, что была в Штуттхофе в то время — это все, что я могу сказать», — заявила она.