Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю выдвинули новые обвинения

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю , который сейчас находится под стражей, были выдвинуты новые обвинения в рамках расследования его попытки объявить военное положение в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в прокуратуре Южной Кореи во время брифинга, обвинения касаются злоупотребления властью с целью помешать реализации прав других лиц, в незаконном удалении официальных документов, а также в блокировании исполнения ордеров на арест.

Реклама

Адвокаты Юна пока не прокомментировали новые обвинения. Сам он продолжает отрицать любую вину.

Объявление военного положения в Южной Корее — что происходило

Юн Сок Йоль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря 2024 года безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Он также извинился за общественное беспокойство, вызванное попыткой Юн Сок Йоля ввести военное положение.

8 декабря прокуратура Южной Кореи арестовала экс-министра обороны в рамках расследования дела о государственной измене. Юн Сок Ёлю также объявили о подозрении в государственной измене.

3 января 2025 года южнокорейские следователи после многочасового противостояния с охраной отстраненного парламентом от власти президента отказались от его ареста.

Но 15 января Юн Сок Ёля все же арестовали. 26 января президенту Южной Кореи предъявили обвинения в мятеже.

7 марта Юн Сок Ёля освободили из-под ареста после того, как суд принял решение удовлетворить его ходатайство об отмене ареста из-за временного введения военного положения.

10 июля стало известно, что Юн Сок Йоль вернулся в тюрьму после того, как прокуроры получили новый ордер на его арест по делу о мятеже.