Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю выдвинули новые обвинения
Бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль (Фото: JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS/File Photo)
Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, который сейчас находится под стражей, были выдвинуты новые обвинения в рамках расследования его попытки объявить военное положение в декабре прошлого года.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщили в прокуратуре Южной Кореи во время брифинга, обвинения касаются злоупотребления властью с целью помешать реализации прав других лиц, в незаконном удалении официальных документов, а также в блокировании исполнения ордеров на арест.
Адвокаты Юна пока не прокомментировали новые обвинения. Сам он продолжает отрицать любую вину.
Объявление военного положения в Южной Корее — что происходило
Юн Сок Йоль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря 2024 года безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа.
4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Он также извинился за общественное беспокойство, вызванное попыткой Юн Сок Йоля ввести военное положение.
8 декабря прокуратура Южной Кореи арестовала экс-министра обороны в рамках расследования дела о государственной измене. Юн Сок Ёлю также объявили о подозрении в государственной измене.
3 января 2025 года южнокорейские следователи после многочасового противостояния с охраной отстраненного парламентом от власти президента отказались от его ареста.
Но 15 января Юн Сок Ёля все же арестовали. 26 января президенту Южной Кореи предъявили обвинения в мятеже.
7 марта Юн Сок Ёля освободили из-под ареста после того, как суд принял решение удовлетворить его ходатайство об отмене ареста из-за временного введения военного положения.
10 июля стало известно, что Юн Сок Йоль вернулся в тюрьму после того, как прокуроры получили новый ордер на его арест по делу о мятеже.