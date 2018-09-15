Экс-президент Польши дал установку демократам, как бороться с популистами

Александр Квасьневский: Недостаточно говорить, что у нас лучшие ценности, лучше демократия

Политикам, исповедующим демократические ценности, необходимо найти новую модель коммуникации с избирателями, чтобы успешно противостоять популистам, заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский в заключительном слове на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего.

"Недостаточно говорить, что у нас лучшие ценности, лучше демократия. Нам нужен новый язык, новая коммуникация, новые лидеры, новая уверенность, новые связи с избирателями, особенно с новым поколением. Потому что все старое, по сути, уже не работает", - сказал Квасьневский.

Он добавил, что новые реалии требуют от демократических сил внутреннего обновления.

"Я надеюсь, что все эти позитивные вещи материализуются в следующий раз, когда мы встретимся на конференции YES, в Ялте", - подытожил Александр Квасьневский.

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