Экс-президент Перу выстрелил в себя во время задержания - адвокат Вчера, 16:19 444 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Guadalupe Pardo Алан Гарсия REUTERS/Guadalupe Pardo

Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя за несколько минут до того, как полиция ворвалась в его дом с целью ареста, сообщил его адвокат.

Об этом сообщает AFP.

69-летний Алан Гарсия был доставлен в больницу в Лиме в критическом состоянии. Он перенес экстренную операцию, его жизнь все еще под угрозой, передает местный телеканал America.

Гарсия занимал должность президента Перу два срока: с 1985 по 1990 год, с 2006 по 2011 год.

Алан Гарсия проходит в качестве подозреваемого в деле о получении взятки от инженерной компании Odebrecht.

Odebrecht находится в центре крупнейшего коррупционного скандала в Латинской Америке. Компания признала, что заплатила чиновникам из стран Латинской Америки почти 800 миллионов долларов в обмен на заключение контрактов.