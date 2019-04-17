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Экс-президент Перу выстрелил в себя во время задержания - адвокат

Вчера, 16:19
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Экс-президент Перу выстрелил в себя во время задержания - адвокат - фото

REUTERS/Guadalupe Pardo

Алан Гарсия

Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя за несколько минут до того, как полиция ворвалась в его дом с целью ареста, сообщил его адвокат.

Об этом сообщает AFP.

69-летний Алан Гарсия был доставлен в больницу в Лиме в критическом состоянии. Он перенес экстренную операцию, его жизнь все еще под угрозой, передает местный телеканал America.

Гарсия занимал должность президента Перу два срока: с 1985 по 1990 год, с 2006 по 2011 год.

Алан Гарсия проходит в качестве подозреваемого в деле о получении взятки от инженерной компании Odebrecht.

Odebrecht находится в центре крупнейшего коррупционного скандала в Латинской Америке. Компания признала, что заплатила чиновникам из стран Латинской Америки почти 800 миллионов долларов в обмен на заключение контрактов.

Теги:   Перу

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