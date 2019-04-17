Экс-президент Перу выстрелил в себя во время задержания - адвокат
Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя за
несколько минут до того, как полиция ворвалась в его дом с целью ареста,
сообщил его адвокат.
Об этом сообщает AFP.
69-летний Алан Гарсия был доставлен в больницу
в Лиме в критическом состоянии. Он перенес экстренную операцию, его жизнь все
еще под угрозой, передает местный телеканал America.
Гарсия занимал должность президента Перу два
срока: с 1985 по 1990 год, с 2006 по 2011 год.
Алан Гарсия проходит в качестве подозреваемого
в деле о получении взятки от инженерной компании Odebrecht.
Odebrecht находится в центре крупнейшего
коррупционного скандала в Латинской Америке. Компания признала, что заплатила чиновникам
из стран Латинской Америки почти 800 миллионов долларов в обмен на заключение контрактов.