Экс-президент Молдовы Додон был оштрафован за ношение георгиевской ленты 18 мая, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Игорь Додон (Фото:Igor Dodon / Facebook)

Бывшего президента Молдовы и лидера Партии социалистов Игоря Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты 9 мая.

Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook.

Додон заявил, что будет оспаривать это решение.

«Я обжалую это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в результате будет отменен», — подчеркнул экс-президент Молдовы.

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По его убеждению, соответствующий закон является антиконституционным.

«Он не только противоречит Конституции, но и является дискриминационным, антидемократическим, имеет целью искусственное разделение общества», — подытожил Додон.

19 апреля президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту на территории страны. За это решение ранее проголосовал парламент.

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