Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Адвокаты Саркози сообщили, что подали апелляционную жалобу на решение суда. Его апелляция будет рассмотрена 25 июня, говорится в сообщении.

"Николя Саркози... спокойно дождался результата ходатайства о признании недостаточности [доказательств]. Он не сомневается в том, что правда снова восторжествует", - говорится в заявлении его адвокатов.

По данным источников, Саркози обвиняется в том, что предлагал прокурору кассационного суда Франции Жильберу Азиберу должность консультанта в княжестве Монако взамен на доступ к материалам дела о возможной коррупции во время избирательной кампании 2007 года.

В частности, речь идет об использовании положения наследницы косметической компании L'Oreal, самой богатой женщины Франции Лилиан Бетанкур (умерла в 2017 году на 95 году жизни), чтобы получить собственную финансовую выгоду.

Напомним, что бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году, в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.