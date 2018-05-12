Экс-премьеру Малайзии запретили выезжать из страны после поражения его партии на выборах

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Наджиб Разак пытался выехать из страны с женой

Наджиб Разак пытался выехать из страны с женой

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку и его супруге запретили выезжать из страны.

Об этом пишет BBC со ссылкой на миграционную службу страны.

Отмечается, что Наджиб заявлял о намерения поехать на отдых за границу вместе с семьей.

Примечательно, что накануне его партия потерпела поражение на парламентских выборах.

В 2015 году Наджиба обвиняли в отмывании денег в особо крупных размерах из государственного инвестиционного фонда. Бывший премьер отрицал все обвинения. В этом же году он был отстранен от власти.

Напомним, 9 мая в Малайзии прошли парламентские выборы. Впервые за 60 лет победу одержали представители оппозиции.

Лидер оппозиционного движения 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год, станет старейшим избранным политическим лидером в мире.

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