Экс-премьеру Малайзии запретили выезжать из страны после поражения его партии на выборах

Наджиб Разак пытался выехать из страны с женой

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку и его супруге запретили выезжать из страны.

Об этом пишет BBC со ссылкой на миграционную службу страны.

Отмечается, что Наджиб заявлял о намерения поехать на отдых за границу вместе с семьей.

Примечательно, что накануне его партия потерпела поражение на парламентских выборах.

В 2015 году Наджиба обвиняли в отмывании денег в особо крупных размерах из государственного инвестиционного фонда. Бывший премьер отрицал все обвинения. В этом же году он был отстранен от власти.

Напомним, 9 мая в Малайзии прошли парламентские выборы. Впервые за 60 лет победу одержали представители оппозиции.

Лидер оппозиционного движения 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год, станет старейшим избранным политическим лидером в мире.