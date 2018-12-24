Экс-премьера Пакистана приговорили к семи годам тюрьмы за коррупцию Сегодня, 17:19 52 Цей матеріал також доступний українською Наваз Шариф

В понедельник, 24 декабря, Антикоррупционный суд Исламабада вынес обвинительный приговор в отношении бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Как сообщает Reuters, Шарифа, который трижды занимал пост премьера, приговорили к семи годам тюрьмы и оштрафовали на $25 млн по обвинению в коррупции.

В решении суда указывается, что Наваз Шариф не смог доказать источник дохода, за счет которого был приобретен сталелитейный завод в Саудовской Аравии.

Сам Шариф считает антикоррупционное расследование "политически мотивированным".

Шариф уже был приговорен к десяти годам тюремного заключения по обвинению в покупке элитных квартир в Лондоне. Он был освобожден из-под стражи в сентябре 2018 года в ожидании апелляции.

О британской недвижимости, принадлежащей семье экс-премьера, стало известно из так называемых "панамских документов".

После утечки данной информации Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Шарифа с должности премьер-министра страны, а Национальное бюро подотчетности совместно с британскими правоохранителями начало искать его лондонские квартиры.