Экс-посол США в России: У Путина нет стратегии выхода из власти

Во время выступления в рамках лекции НВ Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой, состоявшейся 26 апреля, участник события – американский политолог, дипломат и экс-посол США в России Майкл Макфол дал прогноз относительно будущего России с президентом Владимиром Путиным.

“Я трагично верю, что Путин будет у власти долго, – сказал Макфол. – Причина в том, что у него нет стратегии выхода из власти, он не знает, что может быть после. К том же его окружение оказывает давление и хочет, чтобы он оставался у власти”.

Макфол считает, что в нынешней Росси царит “иррациональная, неразумная лихорадка”. Ведь там считают, что Запад хочет поработить их государство, а в Украине будто бы живут нацисты. “Послушайте российское телевидение – там все это есть”, – отметил Макфол.

Также Россия постоянно грозится воевать со все миром, однако именно такие милитаристские настроения часто находят отклик у населения. Экс-посол США в России привел пример войны в Ираке, когда большинство американцев поддерживало решение президента Джорджа Буша.

“При этом у Путина нет ответа на вопрос, как россиянам жить лучше”, – продолжил Макфол.

По его мнению, в России есть большое сообщество, которое считает, что нападение на Украину было ошибкой. “После Путина эти люди будут пытаться двигать Россию в верном направлении”, – отметил экс-посол. И добавил, что в противовес им есть большое число популистов.

“Они считают, что Путин – слишком мягкий, что он продался. Россию они хотят видеть более жесткой”, – поделился Макфол.

Дипломат подытожил, сказав, что после Путина Россию ждет очень серьезная борьба за власть.