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Экс-посол США: Кремль пытается скрыть свою войну с Украиной от россиян

Сегодня, 16:29
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Экс-посол США в Украине Джон Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что "слабость кремлевской позиции" заключается в том, что "российский народ не поддерживает" войну в Украине, из-за чего власти РФ вынуждены скрывать факты своей агрессии.

"Народ в России против войны с Украиной. Но на самом деле Кремль ведет войну против вас, это дело Кремля. И, конечно, одна большая слабость кремлевской позиции - это то, что российский народ не поддерживает войну, и Кремль должен скрыть эту войну от своего народа. И они не совсем успешно это делают", - сказал он в эфире Радио НВ.

Напомним, что ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что странам Запада следует расширить санкции против России и изменить общий подход к внедрению ограничительных мер.

"Нужно больше санкций. Пока санкции действовали вдогонку, они наказывали Россию за уже совершенные плохие действия. Нам же следует ввести проактивные санкции, которые заблаговременно дадут Москве знать, что в случае продолжения воровства, ограничения усилятся", - считает он.

Теги:   Радио НВ Джон Хербст Агрессия РФ Украина Кремль Россия

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