«Две гранаты в окно, а потом добиваешь». Экс-наемники Вагнера рассказали о преступных приказах Пригожина

6 сентября, 20:25
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Наемник ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Гулагу.нет / YouTube)

Наемник ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Гулагу.нет / YouTube)

Бывшие заключенные, которых завербовали в ЧВК Вагнер, Максим Зеленов и Алексей Чернявский рассказали подробности о преступных приказах Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Гулагу.нет.

Они вместе с другими наемниками отправились зачищать село под Соледаром в Донецкой области.

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Командование и сам Пригожин отдавали «вагнеровцам» преступные приказы — закидывать гранатами жилые дома и добивать мирных женщин и детей. После чего Максим и Алексей сбежали из лагеря ЧВК и скрывались более восьми месяцев.

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Только после смерти главаря Вагнера Евгения Пригожина они рассказали об известных им военных преступлениях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военные преступления РФ Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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