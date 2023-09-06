«Две гранаты в окно, а потом добиваешь». Экс-наемники Вагнера рассказали о преступных приказах Пригожина
Наемник ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Гулагу.нет / YouTube)
Бывшие заключенные, которых завербовали в ЧВК Вагнер, Максим Зеленов и Алексей Чернявский рассказали подробности о преступных приказах Евгения Пригожина.
Об этом сообщает Гулагу.нет.
Они вместе с другими наемниками отправились зачищать село под Соледаром в Донецкой области.
Командование и сам Пригожин отдавали «вагнеровцам» преступные приказы — закидывать гранатами жилые дома и добивать мирных женщин и детей. После чего Максим и Алексей сбежали из лагеря ЧВК и скрывались более восьми месяцев.
Только после смерти главаря Вагнера Евгения Пригожина они рассказали об известных им военных преступлениях.