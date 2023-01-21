«Не давить на Шольца». Экс-министр обороны Германии запретила аудит танков Leopard незадолго до отставки — СМИ 21 января, 19:23 Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Менее чем за неделю до отставки бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приказала своим подчиненным не проводить инвентаризацию танков Leopard 1 и Leopard 2, находящихся на вооружении Бундесвера. Ей предлагали подсчитать количество, чтобы предоставить информацию о возможных последующих поставках, пишет Business Insider со ссылкой на несколько источников в минобороны ФРГ.



Среди возможных причин такого решения собеседники издания называют желание избежать дополнительного давления на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе, а также «беспокойство», если бы информация о подсчете рабочих Leopard Бундесвера всплыла.

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«Это могли бы понять как готовность поставлять танки. Такого впечатления следовало бы избежать, тем более что канцелярия канцлера, как говорится, не давала официального приказа Министерству обороны изучить этот вопрос», — пишет Business Insider.

На запрос издания Ламбрехт не ответила. В материале говорится, что подтверждение такого ее приказа стало бы «политически взрывоопасным» не только для экс-министра, но и прежде всего для Шольца. Его возможное «нежелание» знать незадолго до встречи в формате Рамштайн, сколько танков ФРГ может предоставить, можно было бы расценивать как «незаинтересованность», пишет Business Insider.

«Ведь независимо от политической позиции по поставкам боевых танков, не зная точно, сколько Leopard 1 и 2 Германия может поставить в целом, невозможно принять обоснованное решение», — добавляют журналисты.

Издание напоминает, что участники восьмой встречи в формате Рамштайн не договорились о поставках Украине Leopard 20 января, а преемник Ламбрехт Борис Писториус «только сейчас, почти через год после того, как Украина впервые попросила о боевых танках», заявил в кулуарах, что Берлин пересмотрит запасы Leopard. Распоряжение уже выдали.

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После Рамштайна представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу, а министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об откровенном разговоре с Писториусом о танках.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне.