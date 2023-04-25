Экс-командир ЧВК Вагнера предстанет перед судом в Норвегии. Против него выдвинули несколько обвинений

25 апреля, 12:13
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Андрей Медведев (Фото:NTB/via REUTERS)

Андрей Медведев (Фото:NTB/via REUTERS)

Сбежавший в Норвегию бывший командир одного из отделов российской ЧВК Вагнера Андрей Медведев, который просит о политическом убежище, предстанет перед судом в Осло во вторник, 25 апреля. Ему предъявляют несколько обвинений.

Об этом сообщает Reuters.

Медведева обвиняют в драке возле бара в Осло 22 февраля. Когда на место приехала полиция, он сопротивлялся аресту и ударил ногой как минимум одного офицера.

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Еще один инцидент произошел 14 марта. Экс-командира вагнеровцев обвиняют в том, что он принес в бар пневматическое оружие. По словам его адвоката Бринюльфа Риснеса, это обвинение в свой адрес Медведев признает. Однако отрицает свою вину «в некоторых других». О каких именно обвинениях идет речь, защита не уточнила.

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За сопротивление аресту Медведеву грозит до трех лет тюрьмы. Если его признают виновным, то не обязательно будут высылать из Норвегии. Иммиграционные власти страны объясняют: если искателя убежища осудят за насильственное преступление, ему могут предоставить временный, а не постоянный вид на жительство.

Также Медведев продолжает работать с Национальной службой уголовного розыска Норвегии, которая расследует военные преступления, относительно своего участия в полномасштабной войне против Украины в составе ЧВК Вагнера.

Андрей Медведев был задержан в Норвегии 23 января. Он незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище. Через два дня его отпустили.

7 апреля СМИ писали, что Медведева задержали в Швеции. Сообщалось, что он поехал туда автобусом из Норвегии, «потому что ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле», но у него не было разрешения на въезд.

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По данным проекта Gulagu.net, который помог Медведеву сбежать из России, он был командиром Евгения Нужина, забитого на камеру кувалдой по голове, и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК. Адвокат Медведева заявлял о его готовности рассказать о военных преступлениях вагнеровцев.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Норвегия Андрей Медведев Частная военная компания Вагнера

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