Экс-командир ЧВК Вагнера предстанет перед судом в Норвегии. Против него выдвинули несколько обвинений 25 апреля, 12:13 Андрей Медведев (Фото:NTB/via REUTERS)

Сбежавший в Норвегию бывший командир одного из отделов российской ЧВК Вагнера Андрей Медведев, который просит о политическом убежище, предстанет перед судом в Осло во вторник, 25 апреля. Ему предъявляют несколько обвинений.



Об этом сообщает Reuters.

Медведева обвиняют в драке возле бара в Осло 22 февраля. Когда на место приехала полиция, он сопротивлялся аресту и ударил ногой как минимум одного офицера.

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Еще один инцидент произошел 14 марта. Экс-командира вагнеровцев обвиняют в том, что он принес в бар пневматическое оружие. По словам его адвоката Бринюльфа Риснеса, это обвинение в свой адрес Медведев признает. Однако отрицает свою вину «в некоторых других». О каких именно обвинениях идет речь, защита не уточнила.

За сопротивление аресту Медведеву грозит до трех лет тюрьмы. Если его признают виновным, то не обязательно будут высылать из Норвегии. Иммиграционные власти страны объясняют: если искателя убежища осудят за насильственное преступление, ему могут предоставить временный, а не постоянный вид на жительство.

Также Медведев продолжает работать с Национальной службой уголовного розыска Норвегии, которая расследует военные преступления, относительно своего участия в полномасштабной войне против Украины в составе ЧВК Вагнера.

Андрей Медведев был задержан в Норвегии 23 января. Он незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище. Через два дня его отпустили.

7 апреля СМИ писали, что Медведева задержали в Швеции. Сообщалось, что он поехал туда автобусом из Норвегии, «потому что ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле», но у него не было разрешения на въезд.

По данным проекта Gulagu.net, который помог Медведеву сбежать из России, он был командиром Евгения Нужина, забитого на камеру кувалдой по голове, и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК. Адвокат Медведева заявлял о его готовности рассказать о военных преступлениях вагнеровцев.