Экс-губернатор Кемеровской области Тулеев стал главой парламента региона

Тулеев занял пост главы парламента региона через две недели после пожара в торговом центре Зимняя вишня

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал главой областного парламента.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, его избрали в ходе тайного голосования, 38 из 39 депутатов поддержали его кандидатуру.

Отмечается, что соперников у Тулеева не было.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области после пожара в ТЦ Зимняя вишня, в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети.

Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки Тулеева и президента России Владимира Путина.

Предшественник Тулеева на посту главы местного паралмента Алексей Синицын досрочно подал заявление об отставке, чтобы депутаты могли выбрать главой областного совета бывшего губернатора Кемеровской области.

73-летний Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. Его четыре раза переизбирали главой региона. Полномочия Тулеева на губернаторском сроке истекали в 2020 году.