Экс-главу Газпром-медиа Лесина убили российские агенты по заказу близкого к Путину олигарха - СМИ

У ФБР есть секретный отчет по смерти Михаила Лесина

Бывшего главу Газпром-медиа Михаила Лесина, которого обнаружили мертвым в отеле Вашингтона в 2015 году, убили наемники по заказу олигарха, близкого к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает BuzzFeed со ссылкой на секретный доклад ФБР США.

Указанный отчет был составлен бывшим сотрудником британской разведки MI6 Кристофером Стилом, известном как автор досье о президенте США Дональде Трампе.

Согласно отчету Стила, наемникам было поручено избить Лесина, а не убивать его, но "они зашли слишком далеко". Источники сообщили, что убийцами являются российские агенты государственной безопасности, которые "подрабатывали" у олигарха, близкого к Путину.

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Представитель ФБР Эндрю Эймс отказался подтвердить или опровергнуть существование отчета по Лесину, заявив, что не будет комментировать эту информацию.

По данным BuzzFeed, Лесин умер накануне запланированной встречи с представителями Министерства юстиции США. Они планировали опросить бывшего министра печати РФ о внутренней работе телеканала Russia Today, финансируемого Кремлем.

Ранее BuzzFeed сообщал, что Михаил Лесин был избит до смерти. По данным источников в ФБР, на его теле обнаружили тупые травмы головы, шеи и туловища.

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Напомним, что 5 ноября 2015 года в четырехзвездочном отеле Dupont в Вашингтоне был найден мертвым Михаил Лесин.

Сначала сообщалось, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако судмедэкспертиза установила, что Лесин скончался в результате травмы от удара тупым предметом по голове.

Согласно заключению прокуратуры США, смерть наступила в результате ранений, которые он получил в гостиничном номере, находясь один. Прокуратура США признала гибель несчастным случаем.

Михаил Лесин возглавлял Газпром-медиа холдинг, в состав которого входят телекомпании НТВ, ТНТ, спутниковая телекомпания НТВ-Плюс, радиостанции Эхо Москвы, Сити-FM, Relax-FM и издательство Семь дней, с 1 октября 2013 по 12 января 2015 года. Под его руководством холдинг приобрел основные активы компании ПрофМедиа, в том числе телеканалы ТВ-3 и 2х2, а также кинокомпанию Централ Партнершип.

В 1999-2004 годах Лесин был министром печати РФ. До этого занимал должности заместителя председателя ВГТРК и руководителя управления президента РФ по связям с общественностью.