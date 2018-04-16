Экс-глава ФБР: Трамп морально непригоден для должности президента

Бывший глава ФБР Джеймс Коми рассказал, что считает Дональда Трампа морально непригодным для должности президента США.

Об этом Коми заявил в интервью ABC.

"Я не думаю, что он неспособен быть президентом с медицинской точки зрения. Я считаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", отметил бывший глава ФБР.

По мнению Коми, Трамп "постоянно врет по поводу и без и настаивает на том, что американцы этому верят".

В качестве примера он привел высказывание Трампа о том, что на церемонии его инаугурации было больше людей, чем во время вступления в должность его предшественника. Это, по словам Коми, не является правдой.

Ранее сообщалось, что Джеймс Коми в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

В ответ на это Трамп заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.