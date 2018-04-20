Экс-глава ФБР: Путин рассказывал Трампу, что российские проститутки самые красивые в мире

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По данным экс-главы ФБР, Путин рассказывал Трампу о красоте российских проституток

По данным экс-главы ФБР, Путин рассказывал Трампу о красоте российских проституток

В записях бывшего главы ФРБ Джеймса Коми есть упоминание о том, что президент России Владимир Путин рассказывал Дональду Трампу, что в России – одни из самых красивых проституток в мире.

В записях Коми от 8 февраля 2017 года отмечается, что Трамп назвал "чушью"  информацию о том, что он якобы приглашал проституток в гостиничный номер в Москве, сообщает The Hill.

При этом он добавил, что Путин говорил ему, что в России "самые красивые в мире проститутки". Коми добавил, что Трамп не уточнил, когда именно президент России сказал это.

В январе 2017 года в СМИ появился документ о связях между членами предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами. В нем утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле, куда он якобы приглашал проституток.

Комментируя данную публикацию, Владимир Путин заявил, что с трудом представляет, чтобы Трамп "побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, хотя и они у нас безусловно лучшие в мире".

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