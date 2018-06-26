Экс-генсеку НАТО отказали в безвизовом въезде в США из-за визитов в Иран

Хавьер Солана не смог попасть в США по безвизовому режиму

США отказали в безвизовом въезде бывшему генеральному секретарю НАТО Хавьеру Солане из-за визитов в Иран, где он вел переговоры по ядерной сделке.

Как сообщает El Pais, Солана является гражданином Испании. Жители этой страны имеют право находиться в США в течение 90 дней без визы, однако они должны проходить регистрацию через электронную систему получения разрешения на въезд ESTA. При регистрации в этой системе запрос политика был отклонен, из-за чего он не смог принять участие в мероприятии, организованном Институтом Брукингса.

По данным издания, система ESTA автоматически отклоняет заявления тех граждан, которые в прошлом посещали Иран, Сирию, Ирак, Судан, Ливию, Сомали или Йемен.

Как сообщает телеканал Antena 3, после отказа в регистрации визита граждане Испании все еще могут получить разрешение на въезд, однако в этом случае им нужно запрашивать американскую визу (как гражданам стран, на которых не распространяются льготные условия).

"Я запросил визу для въезда. Надеюсь, что удастся урегулировать", - заявил Солана.

Он также считает, что причина отказа заключается в том, что он ранее посещал Иран по приглашению президента страны Хасана Роухани.

"Некоторые люди должны ездить, чтобы поддерживать переговорный процесс", - подчеркнул он.

Солана отметил, что в США он также намеревается работать, так как является профессором ряда американских университетов.