Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

Экс-главу правительства Шотландии обвинили в попытках изнасилования

Вчера, 17:49
342
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Алекс Салмонд

Экс-глава правительства Шотландии Алекс Салмонд обвиняется в покушении на изнасилование и многочисленных преступлениях на сексуальной почве.

Как сообщает Sky News, Салмонду предъявили обвинения по 14 пунктам, среди которых два покушения на изнасилование, девять посягательств сексуального характера, два случая развратных действий и одно нарушение общественного порядка.

Салмонд отрицает предъявленные ему обвинения и обещает защищаться в суде "до последнего".

Салмонд заявил, что он "невиновен в совершении преступлений".  "Единственное, что я могу сказать, это то, что я полностью отрицаю подозрения в совершении преступления, и я буду защищать себя в суде до последнего", - заявил он.

Полиция Шотландии проводит расследование по заявлениям двух женщин о сексуальном насилии, которые датируются 2013 годом, когда Салмонд занимал пост первого министра Шотландии.

Напомним, что 24 января полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра Алекса Салмонда в рамках расследования дела о сексуальных домогательствах. 

Теги:   Домогательства Шотландия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 09:18

article_img
Суд начал оглашать приговор Януковичу
События

Вчера, 16:37

article_img
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера снова взяли под стражу
Страны

Вчера, 11:59

article_img
В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться