Экс-главу правительства Шотландии обвинили в попытках изнасилования
Экс-глава правительства Шотландии Алекс
Салмонд обвиняется в покушении на изнасилование и многочисленных преступлениях
на сексуальной почве.
Как сообщает Sky News, Салмонду предъявили
обвинения по 14 пунктам, среди которых два покушения на изнасилование, девять
посягательств сексуального характера, два случая развратных действий и одно нарушение
общественного порядка.
Салмонд отрицает предъявленные ему обвинения и обещает защищаться в суде "до последнего".
Салмонд заявил, что он "невиновен в совершении преступлений". "Единственное, что я могу сказать, это то, что я полностью отрицаю подозрения в совершении преступления, и я буду защищать себя в суде до последнего", - заявил он.
Полиция Шотландии проводит расследование по заявлениям
двух женщин о сексуальном насилии, которые датируются 2013 годом, когда Салмонд
занимал пост первого министра Шотландии.
Напомним, что 24 января полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра Алекса Салмонда в рамках расследования дела
о сексуальных домогательствах.