Экс-главу правительства Шотландии обвинили в попытках изнасилования Вчера, 17:49 342 Цей матеріал також доступний українською EPA Алекс Салмонд EPA

Экс-глава правительства Шотландии Алекс Салмонд обвиняется в покушении на изнасилование и многочисленных преступлениях на сексуальной почве.

Как сообщает Sky News, Салмонду предъявили обвинения по 14 пунктам, среди которых два покушения на изнасилование, девять посягательств сексуального характера, два случая развратных действий и одно нарушение общественного порядка.

Салмонд отрицает предъявленные ему обвинения и обещает защищаться в суде "до последнего".

Салмонд заявил, что он "невиновен в совершении преступлений". "Единственное, что я могу сказать, это то, что я полностью отрицаю подозрения в совершении преступления, и я буду защищать себя в суде до последнего", - заявил он.

Полиция Шотландии проводит расследование по заявлениям двух женщин о сексуальном насилии, которые датируются 2013 годом, когда Салмонд занимал пост первого министра Шотландии.

Напомним, что 24 января полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра Алекса Салмонда в рамках расследования дела о сексуальных домогательствах.