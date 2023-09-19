Вопрос нацбезопасности. Экс-министр иностранных дел Китая был уволен из-за внебрачной связи в США — The Wall Street Journal 19 сентября, 13:34 Цинь Ган (Фото:REUTERS/Thomas Peter/Pool)

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен в связи с возможной изменой, предполагается, что у него была внебрачная связь в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным газеты, дипломат имел внебрачную связь во время своего пребывания на должности посла в США.

В сообщении говорится, что Цинь сотрудничает со следствием, которое в настоящее время сосредоточено на том, не поставила ли эта связь или поведение Цинь под угрозу национальную безопасность Китая.

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Высокопоставленные китайские чиновники были проинформированы о том, что внутреннее расследование Коммунистической партии показало, что Цинь «занимался интрижками» на протяжении всего срока своего пребывания на посту посла Китая в США.

Два источника сообщили газете, что в результате этой связи в США родился ребенок.

В июле пост министра иностранных дел Китая занял Ван И.