Вопрос нацбезопасности. Экс-министр иностранных дел Китая был уволен из-за внебрачной связи в США — The Wall Street Journal
Цинь Ган (Фото:REUTERS/Thomas Peter/Pool)
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был уволен в связи с возможной изменой, предполагается, что у него была внебрачная связь в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
По данным газеты, дипломат имел внебрачную связь во время своего пребывания на должности посла в США.
В сообщении говорится, что Цинь сотрудничает со следствием, которое в настоящее время сосредоточено на том, не поставила ли эта связь или поведение Цинь под угрозу национальную безопасность Китая.
Высокопоставленные китайские чиновники были проинформированы о том, что внутреннее расследование Коммунистической партии показало, что Цинь «занимался интрижками» на протяжении всего срока своего пребывания на посту посла Китая в США.
Два источника сообщили газете, что в результате этой связи в США родился ребенок.
В июле пост министра иностранных дел Китая занял Ван И.