Экс-директору Нацразведки США прислали подозрительную посылку - СМИ

В почтовом отделении Нью-Йорка обнаружили подозрительную посылку, адресованную бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, сообщает AP со ссылкой на информированный источник.

BREAKING: AP source: Suspicious package found at NY post office addressed to former intelligence director James Clapper.