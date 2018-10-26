Экс-директору Нацразведки США прислали подозрительную посылку - СМИ

В почтовом отделении Нью-Йорка обнаружили подозрительную посылку, адресованную бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, сообщает AP со ссылкой на информированный источник.

BREAKING: AP source: Suspicious package found at NY post office addressed to former intelligence director James Clapper. — The Associated Press (@AP) 26 октября 2018 г.

Таким образом, если сообщение о посылке будет подтверждено властями, то это будет 12-я взрывоопасная посылка, отправленная американским политикам за последние дни.

Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

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