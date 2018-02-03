Экс-директор ФБР Коми: Публикация доклада уничтожила доверие к разведке

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Джеймс Коми

Джеймс Коми

Бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада, в котором утверждается о предвзятости ФБР и Министерства юстиции США в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

"И это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие к разведывательному сообществу, повредил взаимоотношениям с судами FISA (закона о надзоре за иностранными разведками) и недопустимо придал огласке засекреченное расследование", - написал Коми в своем Twitter.

Он также отметил, что ФБР должно продолжать работать вместе с министерством юстиции несмотря на произошедшее.

Ранее сообщалось, что Трамп рассекретил доклад о предвзятости ФБР в расследовании "российского дела".

Напомним, что директор ФБР Кристофер Рэй серьезно разошелся во мнениях с президентом США Дональдом Трампом в вопросе о необходимости публикации документа, связанного с "российским делом". Трамп настаивал на его скорейшем обнародовании, а директор ФБР увидел в этом угрозу национальной безопасности и репутации Бюро.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Трамп считает расследование ФБР о возможном сговоре с правительством РФ политической охотой на ведьм и отрицает любой сговор с Москвой.

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