Экс-директор ФБР Коми: Публикация доклада уничтожила доверие к разведке

Бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада, в котором утверждается о предвзятости ФБР и Министерства юстиции США в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

"И это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие к разведывательному сообществу, повредил взаимоотношениям с судами FISA (закона о надзоре за иностранными разведками) и недопустимо придал огласке засекреченное расследование", - написал Коми в своем Twitter.

Он также отметил, что ФБР должно продолжать работать вместе с министерством юстиции несмотря на произошедшее.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs.