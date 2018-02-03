Экс-директор ФБР Коми: Публикация доклада уничтожила доверие к разведке

Бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада, в котором утверждается о предвзятости ФБР и Министерства юстиции США в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

"И это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие к разведывательному сообществу, повредил взаимоотношениям с судами FISA (закона о надзоре за иностранными разведками) и недопустимо придал огласке засекреченное расследование", - написал Коми в своем Twitter.

Он также отметил, что ФБР должно продолжать работать вместе с министерством юстиции несмотря на произошедшее.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs. — James Comey (@Comey) 2 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Трамп рассекретил доклад о предвзятости ФБР в расследовании "российского дела".

Напомним, что директор ФБР Кристофер Рэй серьезно разошелся во мнениях с президентом США Дональдом Трампом в вопросе о необходимости публикации документа, связанного с "российским делом". Трамп настаивал на его скорейшем обнародовании, а директор ФБР увидел в этом угрозу национальной безопасности и репутации Бюро.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Трамп считает расследование ФБР о возможном сговоре с правительством РФ политической охотой на ведьм и отрицает любой сговор с Москвой.