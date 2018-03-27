Силовики могли отравить Скрипаля, чтобы просто получить одобрение Путина - экс-депутат Госдумы

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев считает одним из возможных мотивов отравления российского двойного агента Сергея Скрипаля желание получить награды и одобрение от президента России Владимира Путина.
Свою точку зрения он озвучил в эфире Радио НВ.
"Путин не маньяк, абсолютна маниакальна та система, которую он выстроил в России. Она диктуется бюрократическими карьерными соображениями и психологическими особенностями всех руководителей [российских спецслужб]. Все силовики в России знают, что для Путина абсолютным злом является предательство", — отметил Пономарев.
Экс-чиновник также добавил, что в российских спецслужбах понимают, что за уничтожение "изменников" как минимум не накажут, а скорее всего вознаградят.
Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.
Следствием Великобритании установлено, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Власти страны обвиняют в отравлении Россию.
26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.
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