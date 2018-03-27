Силовики могли отравить Скрипаля, чтобы просто получить одобрение Путина - экс-депутат Госдумы

Экс-чиновник считает, что силовики РФ могли рассчитывать на одобрение от Путина

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев считает одним из возможных мотивов отравления российского двойного агента Сергея Скрипаля желание получить награды и одобрение от президента России Владимира Путина.

Свою точку зрения он озвучил в эфире Радио НВ.

"Путин не маньяк, абсолютна маниакальна та система, которую он выстроил в России. Она диктуется бюрократическими карьерными соображениями и психологическими особенностями всех руководителей [российских спецслужб]. Все силовики в России знают, что для Путина абсолютным злом является предательство", — отметил Пономарев.

Экс-чиновник также добавил, что в российских спецслужбах понимают, что за уничтожение "изменников" как минимум не накажут, а скорее всего вознаградят.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствием Великобритании установлено, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Власти страны обвиняют в отравлении Россию.

26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.