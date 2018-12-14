Экс-адвокат Трампа: Президент знал, что моделям платили "за молчание" об интиме Сегодня, 21:50 328 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп отрицает обвинения со стороны бывшего адвоката

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что глава Белого дома знал о незаконности выплат денег двум женщинам в качестве оплаты "за молчание" об интимных отношениях, сообщает Associated Press.

"Давний персональный адвокат президента Дональда Трампа заявил в пятницу, что Трамп приказал ему "купить молчание" двух женщин во время кампании 2016 года, поскольку он был обеспокоен тем, как их рассказы о возможных отношениях с ним "могли повлиять на выборы", - сказано в сообщении.

По словам Коэна, Трамп знал о том, что "платежи были неправомерными".

Ранее Дональд Трамп заявил, что никогда не просил своего адвоката делать что-либо незаконное.

"Я никогда указывал Майклу Коэну нарушать закон. Он был юристом, и он должен знать закон. Это называется "советом адвоката", и адвокат имеет огромную ответственность за ошибку. Вот почему им платят", - сказал Трамп.

Суд Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам заключения по делу о махинациях во время финансирования предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.

Во время процесса Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

Также Коэн признался, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Из-за этого Трамп обрушился с критикой на своего бывшего адвоката и потребовал посадить Коэна в тюрьму.

Ожидается, что отбывать наказание Коэн начнет с марта 2019 года.

Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. Он перестал работать на американского президента в мае 2018 года.