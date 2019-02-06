Экс-адвокат Трампа Коэн во второй раз отложил выступление в Конгрессе
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа
Майкл Коэн отложил дачу показания перед комитетом по разведке Палаты
представителей Конгресса США в рамках расследования вмешательства России в
президентские выборы в США.
Как сообщает Reuters, выступление Коэна
планировали провести за закрытыми дверями в эту пятницу, 8 февраля. Слушания
отложены до 28 февраля.
Это второе решение Коэна отложить выступление в
Конгрессе. В январе он отменил участие в публичных
слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты
представителей, сославшись на угрозы со стороны Трампа. Затем он согласился
дать показания за закрытыми дверями.
Напомним, что экс-адвокат президента США приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения за
махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также
лжесвидетельство.
Позже The Wall Street Journal сообщила, что
Майкл Коэн заплатил аналитической фирме RedFinch Solutions за фальсификацию
результатов двух опросов общественного мнения в пользу Трампа перед началом
президентской кампании 2016 года. Майкл Коэн признал, что сделал это "по поручению" Дональда Трампа.
По данным BuzzFeed, Трамп попросил Коэна солгать в Конгрессе, что переговоры о строительстве Trump
Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом
деле.
В ответ Трамп заявил, что Коэн лжет,
чтобы сократить
тюремный срок, и предложил "наблюдать за тестем Коэна".