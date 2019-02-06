Экс-адвокат Трампа Коэн во второй раз отложил выступление в Конгрессе Сегодня, 18:03 104 Цей матеріал також доступний українською EPA Майкл Коэн EPA

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отложил дачу показания перед комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США.

Как сообщает Reuters, выступление Коэна планировали провести за закрытыми дверями в эту пятницу, 8 февраля. Слушания отложены до 28 февраля.

Это второе решение Коэна отложить выступление в Конгрессе. В январе он отменил участие в публичных слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, сославшись на угрозы со стороны Трампа. Затем он согласился дать показания за закрытыми дверями.

Напомним, что экс-адвокат президента США приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.

Позже The Wall Street Journal сообщила, что Майкл Коэн заплатил аналитической фирме RedFinch Solutions за фальсификацию результатов двух опросов общественного мнения в пользу Трампа перед началом президентской кампании 2016 года. Майкл Коэн признал, что сделал это "по поручению" Дональда Трампа.

По данным BuzzFeed, Трамп попросил Коэна солгать в Конгрессе, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом деле.

В ответ Трамп заявил, что Коэн лжет, чтобы сократить тюремный срок, и предложил "наблюдать за тестем Коэна".