Экс-адвокат Трампа Коэн приговорен к трем годам заключения Сегодня, 19:15 409 Цей матеріал також доступний українською Майкл Коэн

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения

Об этом сообщает Голос Америки.

Обвинение просило суд приговорить Коэна к 4 или 5 годам заключения за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство. Ожидается, что отбывать наказание Коэн начнет с марта 2019 года.

Пока неясно, попросит ли спецпрокурор Роберт Мюллер проявить снисходительность к Коэну, который оказал значительную помощь расследованию о связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Во время процесса Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

Также Коэн признался, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Из-за этого Трамп обрушился с критикой на своего бывшего адвоката и потребовал посадить Коэна в тюрьму.

Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. Он перестал работать на американского президента в мае 2018 года.