Продали сыновей и братьев на скотобойню. Как «гробовые» парадоксально удержали на плаву экономику РФ — Преображенский 20 августа, 08:40 Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком в освобожденном Сторожевом, Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Полномасштабная война России с Украиной активизировала в РФ «экономику смерти», которая в значительной степени предотвратила обвал реальных доходов россиян.

Такое мнение высказал в интервью Радио NV политолог Иван Преображенский.



«Экономист, который давно живет за пределами России, — [Владислав] Иноземцев, недавно очень неплохо подсчитал, как работает эта экономика смерти в РФ, насколько часть, но не все, наименее обеспеченных россиян резко улучшили свое экономическое положение за счет того, что мы по сути, давайте скажем честно, продали своих членов семей на эту скотобойню, которую организовал Владимир Путин», — напомнил Преображенский.

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По его словам, рост и выравнивание доходов россиян — как и тот факт, что за время полномасштабной агрессии так и не произошел обвал их реальных доходов — связано именно с тем, что «пошли огромные выплаты и тем, кто воюет в российской оккупационной армии, и тем, кто уже погиб — за них».

«Гробовые, да. Гробовые еще больше, мы помним все эти мемы, белая Лада. Сейчас это уже не Лада, потому что никаких Лад на территории России не производится, это китайские автомобили. Российский автопром погиб вместе с началом полномасштабной агрессии. Но так или иначе, окей, белая красивая китайская машина в обмен на мужа, брата или сына», — привел пример политолог.

Он констатировал, что эти деньги влились в российскую экономику и действительно работают в ней. К этому, замечает Преображенский, стоит добавить еще и «огромное количество мелких артелей, условно мелкого бизнеса, который тоже поднялся на войне, потому что потребовалась куча дополнительных услуг именно военным».

«Каких-то логистических [услуг], вот мой любимый пример — создание деревянных ящиков для снарядов, а параллельно и гробов, — это отличный заработок, который сейчас увеличился просто в разы у тех, кто занимался этой сферой деятельности, а это практически всегда малый бизнес на территории России», — отметил он.

Все эти люди, по словам российского политолога, теперь де-факто превратились в бенефициаров войны. «Так же как крупный российский бизнес и окружение Владимира Путина. Конечно, для тех, у кого очень сложная экономическая ситуация, иногда единственный выход — это продать члена своей семьи туда, потому что любые подсчеты говорят: столько денег, сколько за него заплатят гробовых, этот человек никогда в жизни не заработает в малом российском городе или в селе, где он живет. Просто никогда за жизнь.», — подчеркнул Иван Преображенский