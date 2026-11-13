Один из взрывов на Московском НПЗ во время атаки 18 июня 2026 года (Фото: Exilenova + /Telegram)

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Согласно средней оценке опрошенных экономистов, ВВП России в третьем квартале, вероятно, вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 1,3% за предыдущие три месяца.

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Это замедление согласуется с предыдущими предупреждениями Центрального банка о том, что атаки беспилотников подрывают производственные мощности в ряде отраслей.

Согласно данным Федеральной службы статистики, остановки НПЗ привели к снижению объемов переработки нефти в третьем квартале на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое резкое падение по сопоставимым квартальным показателям с 2020 года.

Как свидетельствуют данные, снижение производства топлива усугубило спад в горнодобывающей отрасли и привело к переходу оптовой торговли в зону отрицательных показателей.

Кроме того, в результате ударов были повреждены грузовые терминалы и портовая инфраструктура, что негативно сказалось на экспорте.

«Я также хочу подчеркнуть здесь влияние эскалации войны в Азово-Черноморском бассейне на экономический рост. Этот новый кризис в значительной степени обусловил падение объемов экспорта нефти через Черное море — фактор, на который не повлияли удары по нефтеперерабатывающим заводам», — сказала Татьяна Орлова из Oxford Economics.

По ее оценкам, снижение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов привело к замедлению темпов роста общего объема экспорта в третьем квартале примерно на 3,75 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, это способствовало снижению темпов роста ВВП примерно на 0,7 процентного пункта.

За исключением военного производства, потребительский спрос остается единственным источником роста. Однако в третьем квартале он также резко замедлился до 4,2% в годовом исчислении по сравнению с 7,2% в предыдущие три месяца. В то же время цены выросли, темпы роста заработной платы замедлились, а предприятия продолжают сталкиваться с ростом издержек и высокими процентными ставками по кредитам.

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Кроме того, сократились и объемы производства в ряде отраслей, выпускающих потребительские товары.

Как отмечает Bloomberg, потеря производственных мощностей в третьем квартале привела к тому, что российская экономика оказалась в состоянии, которое Центральный банк называет «положительным разрывом выпуска», когда предложение не удовлетворяет спрос.

Производство продолжает расширяться, прежде всего благодаря двузначным темпам роста в отраслях, обеспечивающих государственный спрос. При этом военные расходы в текущем году должны достичь рекордного уровня. Bloomberg подчеркивает, что разрыв между отраслями, связанными с войной, и остальной экономикой продолжает увеличиваться.

Согласно опросу, проведенному Российским союзом промышленников и предпринимателей, слабый спрос, нехватка оборотных средств и задержки платежей со стороны контрагентов стали основными препятствиями для российских компаний в третьем квартале.

Согласно отчету, ограниченный доступ к кредитам и рост долговой нагрузки заняли второе место среди наиболее острых проблем: каждую из них отметили около 20% респондентов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Рост цен на топливо привел к удорожанию ряда товаров, еще больше отдаляя инфляцию от целевого показателя Центрального банка в 4% — уровня, которого Россия не может достичь уже седьмой год подряд.

Согласно медианной оценке по результатам опроса Bloomberg, ожидается, что годовая инфляция в октябре ускорится до 7,07% с 6,35% месяцем ранее.

В начале ноября Служба внешней разведки Украины сообщила, что Министерство экономического развития России впервые за последние пять лет официально зафиксировало сокращение промышленного производства. По итогам 2026 года ожидается спад на 0,2% вместо ранее прогнозировавшегося роста на 0,6%.

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А в октябре СВР отмечала, что за семь месяцев 2026 года каждая третья крупная и средняя компания в России получила убытки. Доля убыточных организаций выросла до 33,4%, а количество отраслей, в которых убытки превысили прибыль, — почти вчетверо: с трех до 11.