Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях сократить военные расходы на фоне экономического спада и предупреждений о возможной рецессии, сообщает The Telegraph .

По словам Путина, финансирование оборонного сектора планируется ввести «в следующем году» или в течение ближайших трех лет, хотя конкретный срок он не назвал.

Его заявление прозвучало после слов министра экономического развития России Максима Решетникова, который на прошлой неделе признал, что российская экономика «на грани рецессии». О постепенном исчерпании ресурсов также предупредила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы росли в течение двух лет достаточно высокими темпами, потому что были активированы бесплатные ресурсы. Мы должны понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», — заявила Набиуллина, подчеркнув, что военный рост экономики теряет динамику.

Отмечается, что хотя в 2024 году ВВП РФ вырос на 4,3%, сдерживание инфляции заставило Центробанк удерживать ключевую ставку на уровне 21% с октября, снизив ее только до 20% в этом месяце. Значительное влияние на инфляцию оказали санкции, которые существенно повысили стоимость импорта.

Дополнительным давлением на экономику стал дефицит кадров. По подсчетам Высшей школы экономики в Москве, в конце 2024 года нехватка работников достигла 2,6 миллиона человек. Из-за этого зарплаты выросли до максимума за 16 лет, а часть рабочей силы ушла в армию или была привлечена в оборонную промышленность.

Чтобы компенсировать потери, Кремль предлагает военным высокие оклады и щедрые бонусы. Однако, как отмечает The Telegraph, хотя оборонная отрасль выиграла от увеличенных госрасходов, частный сектор испытывает трудности из-за роста расходов, падения спроса и долгового давления в условиях высоких ставок.

4 июня The Moscow Times сообщал, что доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года сократились на 53%, с 1,09 триллиона рублей до 512,7 млрд рублей. А по сравнению с маем 2024 года они упали на 35%.

6 мая агентство Reuters сообщило, что цена на российскую нефть в рублях упала до двухлетнего минимума ниже отметки 4000 рублей (49.29 долларов США — ред.) за баррель и на 40% ниже, чем планировалось в федеральном бюджете.

Падение цен на энергоносители, которые составляют треть доходов федерального бюджета России, побудило правительство повысить прогноз дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% валового внутреннего продукта с 0,5% на 2025 год.

В 2024 году в российский бюджет поступило от нефти и газа 11,13 триллиона рублей.