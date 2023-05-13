В России хотят национализировать основные отрасли экономики — росСМИ 13 мая, 23:08 Олександр Бастрикін (Фото:Пресслужба Кремля)

Председатель Следственного комитета страны-террориста РФ Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Бастрыкин заявил, что речь идет якобы «об экономической безопасности в условиях войны».

«А дальше — следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — сказал Бастрыкин.

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Ранее Национальный банк Финляндии соощал, что санкции Запада продолжают наносить ущерб экономике России, движущейся к примитивизации и обратной индустриализации.