В России хотят национализировать основные отрасли экономики — росСМИ

13 мая, 23:08
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Олександр Бастрикін (Фото:Пресслужба Кремля)

Олександр Бастрикін (Фото:Пресслужба Кремля)

Председатель Следственного комитета страны-террориста РФ Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Бастрыкин заявил, что речь идет якобы «об экономической безопасности в условиях войны».

«А дальше — следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — сказал Бастрыкин.

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Ранее Национальный банк Финляндии соощал, что санкции Запада продолжают наносить ущерб экономике России, движущейся к примитивизации и обратной индустриализации.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Экономика Кремль Экономика РФ Александр Бастрыкин

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