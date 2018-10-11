"Ехали на заработки в Москву": в России в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек

Жертвами столкновения в Чувашии стали 12 человек

В четверг, 11 октября, в Чувашии, РФ, в результате столкновения грузовика с автобусом погибли 12 человек.

"Предварительно, в автобусе находились 19 человек. 12 погибли, еще семь госпитализированы", - сообщили Интерфаксу в республиканском МВД.

ДТП произошло в Чебоксарском районе Чувашии между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. По предварительным данным, водитель самосвала Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat.

По информации местных властей, автобус был частным, жители Чувашии ехали на заработки в Москву.

По факту ДТП возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).