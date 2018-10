Эйфелева башня окрасится в золотые цвета в память об Азнавуре

Мэр Парижа Ан Хидальго сообщила о том, что в ночь на 2 октября Эйфелева башня будет сиять золотыми цветами в память о французском композиторе, поэте, шансонье Шарле Азнавуре.

"Сегодня вечером Париж почтит память Шарля Азнавура. На мосту Иена будут звучать его самые красивые песни, его портреты появятся на больших экранах. Иллюминация Эйфелевой башни будет золотого цвета", - заявила Хидальго.

Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à #CharlesAznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. @LaTourEiffel, en fond, sera illuminée couleur or. À admirer depuis la place de Varsovie, au pied des Jardins du Trocadéro.