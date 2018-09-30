30 сентября 2018, воскресенье

Египтянку приговорили к двум годам тюрьмы за опубликованное ею в сети видео сексуального домогательства

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Амаль Фати c ее мужем Мохаммедом Лофти
Photo / IAPL

Амаль Фати c ее мужем Мохаммедом Лофти

Суд Египта приговорил египтянку Амаль Фати к двум годам тюремного заключения за видео, которое она засняла в государственном банке и опубликовала в Facebook в качестве доказательства сексуального домогательства по отношению к ней. Против Фати также открыто производство по делу причастности к террористической организации.

Об этом сообщает The Guardian.

Актриса и активистка Амаль Фати в коментарии к выложенному в Facebook видео обвинила власти Египта в бездействии и неспособности защищать женщин от насилия. Через два дня представители службы безопасности проникли в квартиру и арестовали Фати, ее мужа и ее сына.

Фати обвинили в распространении ложной информации с целью навредить государству и обладании "неприличными материалами". За каждую статью ей присудили по году тюремного заключения и обязали выплатить штраф 10 тысяч египетских фунтов.

Во втором судебном иске ее обвиняют в причастности к террористической организации.

Согласно опросу ООН в 2013 году, 99% египетских женщин-участниц опроса пережили ту или иную форму сексуального домогательства. В опросе прошлого года Каир был назван "самым опасным в мире мегаполисом для женщин".

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