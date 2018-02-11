Египет заявил о ликвидации 16 боевиков на Синае

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Иллюстративное фото
Фото: youm7 via Twitter

Иллюстративное фото

Во время широкомасштабной антитеррористической операции в Египте было ликвидировано 16 боевиков, сообщили в египетской армии.

Согласно заявлению военных, были задержаны четверо боевиков и 30 подозреваемых, передает Reuters.

Операция по ликвидации террористических организаций проводилась с пятницы, 9 февраля, на Синайском полуострове.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси 29 ноября 2017 года дал военным три месяца на то, чтобы очистить Северный Синай от боевиков.

Это заявление он сделал после одного из самых смертоносных нападений на мечеть. В результате теракта на севере Синайского полуостров 24 ноября погибли более 300 человек.

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