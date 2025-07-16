Мэр латвийского города получил ранение в Украине во время российского обстрела

Об этом заявил представитель муниципалитета Патрикс Грива, сообщает LSM.

Грива также отметил, что Гельманис сейчас находится в командировке, где вместе с единомышленниками доставляет необходимые транспортные средства и другую помощь украинским Вооруженным силам.

«Такие поездки регулярно входят в повестку дня мэра, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев было пожертвовано и привезено значительное количество автомобилей, на этот раз около 20 машин», — сказал Грива.

Как пишет СМИ, согласно информации, полученной из украинских источников, состояние здоровья Гельманиса стабильное.

Подробности об обстреле и месте происшествия неизвестны, поскольку маршрут, по которому двигался грузовик с гуманитарной помощью, держится в тайне, и «каждая из этих поездок связана с опасностью». Также нет более точной информации о ранениях.