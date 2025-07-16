Мэр латвийского города получил ранение в Украине во время российского обстрела
Эгилс Гельманис пострадал во время российкой атаки (Фото: Evija Trifanova via LSM)
Глава муниципального совета Огре Эгилс Гельманис получил ранение в Украине в результате российского обстрела.
Об этом заявил представитель муниципалитета Патрикс Грива, сообщает LSM.
Грива также отметил, что Гельманис сейчас находится в командировке, где вместе с единомышленниками доставляет необходимые транспортные средства и другую помощь украинским Вооруженным силам.
«Такие поездки регулярно входят в повестку дня мэра, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев было пожертвовано и привезено значительное количество автомобилей, на этот раз около 20 машин», — сказал Грива.
Как пишет СМИ, согласно информации, полученной из украинских источников, состояние здоровья Гельманиса стабильное.
Подробности об обстреле и месте происшествия неизвестны, поскольку маршрут, по которому двигался грузовик с гуманитарной помощью, держится в тайне, и «каждая из этих поездок связана с опасностью». Также нет более точной информации о ранениях.