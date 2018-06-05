06 июня 2018, среда

Эфиопия согласилась положить конец многолетнему конфликту с Эритреей

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Эфиопия согласилось на мирное соглашение с Эритреей
Фото: TesfaNews

Эфиопия согласилось на мирное соглашение с Эритреей

Правящая партия Эфиопии объявила о мирном урегулировании многолетнего пограничного конфликта с Эритреей.

Как сообщает BBC, правящая политсила Революционно-демократический фронт эфиопских народов (EPRDF) намерена "полностью выполнить" решение поддерживаемой ООН пограничной комиссии от 2002 года о демилитаризации и делимитации общей границы между двумя странами.

По условиям мирного соглашения, спорная территория разделена примерно поровну. Город Бадме, символ войны, остался за Эритреей.

В заявлении EPRDF указывается, что это решение принято в попытке заключить мир с соседней Эритреей.

Территориальный спор с Эритреей привел в 1998 году к самой смертоносной пограничной войне в Африке. За два года активных боевых действий были убиты десятки тысяч человек.

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