Единоросов судят за педофилию. В Астрахани жертвами бывших депутатов от облдумы стали 10 детей от восьми до 17 лет Сегодня, 14:00 298 Сюжет Цей матеріал також доступний українською astrakhan-24.ru, Игорь Поплевко via Facebook, коллаж НВ Виталия Курскова (слева) и Игоря Поплевко (справа) обвиняют в педофилии и изготовлении детского порно astrakhan-24.ru, Игорь Поплевко via Facebook, коллаж НВ

Автор Анастасия Одинцова

В Астрахани начался суд против двух бывших депутатов облдумы, которые еще до недавнего времени были членами Единой России. Обоих обвиняют в педофилии и изготовлении порно. Рассказываем о скандале.

78 эпизодов и 10 пострадавших детей

Медузе сообщили в суде, что процесс уже начался и проходит в закрытом режиме, а дело ведет судья Сергей Агапов.

Еще в апреле 2018 года местные астраханские СМИ писали, что один из обвиняемых - бывший депутат Думы Астраханской области и бывший министр по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области 54-летний Виталий Курсков. В декабре стало известно, что его сообщник - тоже бывший депутат Думы Астраханской области 56-летний Игорь Поплевко.

28 декабря на сайте следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области сообщили о завершении расследования.

В сообщении говорится, что двух мужчин обвиняют в совершении 78 эпизодов преступлений, квалифицированных как изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Жертвам на момент совершения преступлений было от восьми до 17 лет.

Согласно сообщению, соседка подозреваемого сообщила в полицию о том, что мужчина приводит в квартиру несовершеннолетних, вечером 10 марта 2018 года.

Полицейские, которые прибыли по вызову, попытались войти в квартиру, но мужчина не открыл им, а попытался убежать, спрыгнув с балкона второго этажа. Тем не менее, его задержали. Это был Виталий Курсков.

После задержания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц).

В квартире, которую арендовал Курсков нашли фотоаппарат, видеокамеру и более 1400 порнографических фото и видео

В квартире, которую арендовал Курсков нашли новые доказательства - фотоаппарат, видеокамеру и более 1400 порнографических фото и видео, в том числе с несовершеннолетними.



Следствие считает, что в 2016-2018 годах Курсков приглашал в снятую им квартиру несовершеннолетних и за денежное вознаграждение совершал с ними развратные действия и половые сношения, которые фиксировал на камеру и фотоаппарат.

В период с декабря 2017 по февраль 2018 года он дважды приглашал участвовать в этих действиях Игоря Поплевко.

Телеграм-канал Mash сообщал, что "всего у Курскова в студии нашли 15 DVD-дисков с уже снятыми фильмами, несколько жестких дисков с рабочими материалами". По информации телеграм-канала, Курсков спаивал детей перед тем как снимать с ними порно.

Пособница преступлений

В сообщении СК РФ также идет речь о том, что Курсков договорился с 20-летней знакомой о том, чтобы она приводила к нему детей. Среди этих детей были племянники этой женщины, которым было на тот момент восемь и 12 лет.

Медуза со ссылкой на Ленинский суд Астрахани пишет, что эту женщину зовут Марина Якушева.

Курсков договорился с 20-летней знакомой о том, чтобы она приводила к нему детей. Среди этих детей были племянники этой женщины, которым было на тот момент восемь и 12 лет.

Дело против нее выделили в отдельное производство. Среди прочего ее обвинили в заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.



22 октября 2018 года Ленинский суд Астрахани приговорил Якушеву к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор был вынесен с учетом досудебного соглашения о ее сотрудничестве со следствием.

Что известно о Курскове и Поплевко

Местное издание AST-NEWS.ru после задержание Курскова опубликовало его биографию.

Согласно этой публикации, он родился в городе Грозный и окончил Грозненский нефтяной институт, после чего с 1986 по 1994 год работал в Астраханьгазпроме.

В 1994 году начал заниматься бизнесом.

В 2001 году Кусков был председателем совета директоров ОАО Судостроительный завод им. Карла Маркса. В это время его избрали депутатом Госдумы Астраханской области III созыва от Единой России.

В 2005 году он досрочно отказался от депутатского мандата, поскольку перешел на пост министра по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области. На этой должности он проработал до 2007 года.

Курсков занимал должность министра Астраханской области в 2005-2007 годах / Фото: ast-news.ru

С 2008 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом".

С 2009 года является гендиректором ООО ПКФ Бытсервис, выручка которого в 2016 году составляла 123 млн руб. (около 51 млн грн), баланс 41 млн руб. (около 17 млн грн).

Владельцем 50 процентов уставного капитала этого предприятия является Курскова Валентина Алексеевна, она совладелица еще ряда юрлиц.

В декабре AST-NEWS.ru опубликовало и данные о Поплевко.

Сообщалось, что он был депутатом Государственной Думы Астраханской области в 2001-2006 гг. Его избрали как самовыдвиженца. Поплевко работал заместителем председателя комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

В 2006 году вновь выдвинул свою кандидатуру в региональный парламент от Астраханского областного отделения КПРФ, но неудачно.

Дальнейшие попытки сделать карьеру в политике тоже не были успешными.

Поплевко - владелец 50% уставного капитала ООО Инвестиционно-строительная компания ИнСтройКом. В августе 2018 года на эту компанию было возбуждено исполнительное производство в связи с взысканием налогов и сборов на сумму 33,5 тыс. руб.

С 2014 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности "подготовка к продаже собственного недвижимого имущества".

В сообщении также говорится, что до 2005 года Поплевко был членом Единой России. При этом сама Единая Россия сообщила, что Курский и Поплевко были единогласно исключены "за действия, дискредитирующие партию" лишь 15 января 2019 года. В сообщении упоминается, что они были "рядовыми членами партии".

Комсомольская правда писала, что как у Курского так и Поплевко есть семьи, дети и внуки. По данным astrakhan-24.ru, у Курскова есть жена и двое взрослых детей.

НВ