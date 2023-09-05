«Самолет еще не взлетел». Премьер Албании рассказал на форуме анекдот про Путина и смерть Пригожина 5 сентября, 08:01 Премьер-министр Албании Эди Рама (Фото:Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Албании Эди Рама во время международной конференции по безопасности Bled Strategic Forum в Словении рассказал анекдот о диктаторе Владимире Путине и вероятном убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Фрагмент его выступления публикуют в соцсетях.

Политик спросил, знают ли участники мероприятия, что Россия хочет объединить свои часовые пояса из-за большой разницы между двумя концами ее территорий. Он продолжил, рассказывая шутку, на которую публика отреагировала смехом.

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«Премьер-министр идет к Путину и говорит: «Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им сказать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет завтра. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них еще старый год». А Путин ему отвечает: «Да, такое произошло и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел», — сказал Рама.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

Инфографика: NV