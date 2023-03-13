Министр обороны Германии уволит топ-генерала, который сомневался в потенциале ВСУ — Bild 13 марта, 20:44 Эберхард Цорн (Фото:Bundeswehr / Twitter)

Министр обороны Германии Борис Писториус отправит в отставку генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна, который занимает этот пост с 2018 года.

Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах в понедельник, 13 марта. Генеральный инспектор — наивысшая должность в Вооруженных силах Германии.



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По данным Bild, место Цорна займет генерал-майор Карстен Брейер. В ноябре 2021-го — мае 2022 года он руководил правительственной комиссией по реагированию на пандемию COVID-19.



В сентябре 2022 года Цорн говорил, что страна-агрессор Россия может открыть второй фронт в Молдове, под Калининградом, на границе с Финляндией или в Грузии. Также он усомнился в том, что защитники Украины смогут эффективно противостоять российским оккупантам и контратаками отбросить врага назад на широком фронте.

Как пишет DW, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес раскритиковал Цорна и назвал его анализ потенциала России «поразительно плохим».



Борис Писториус возглавил Министерство обороны Германии в январе 2023 года, сменив на посту Кристин Ламбрехт, которая стала фигуранткой ряда скандалов.