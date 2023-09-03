Экс-премьер Италии заявил, что французская ракета сбила пассажирский самолет в 1980 году. Целью мог быть Каддафи 3 сентября, 12:34 Джулиано Амато требует от Франции восстановить истину (Фото:Università di Siena/Flickr)

Бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато заявил, что в 1980 году ракета французских ВВС сбила пассажирский самолет, Франция якобы пыталась убить тогдашнего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Об этом он сказал в интервью изданию La Repubblica.

Амато рассказал, что обратился к нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой опровергнуть или подтвердить его утверждения о причине крушения самолета авиакомпании Itavia Flight в 1980 году. Тогда погиб 81 человек, самолет следовал в Палермо.

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Экс-премьер Италии утверждает, что Франция планировала ударить по самолету, на котором летел Каддафи, однако представители итальянской власти якобы предупредили диктатора, и он не сел на борт лайнера.

Причина авиакатастрофы до сих пор не установлена, однако следы на радарах указывают на высокую авиационную активность в той части неба, где упал самолет.

Амато заявил, что НАТО имитировали учения с большим количеством самолетов, во время которых должна была быть выпущена ракета по самолету с Каддафи.

«Наиболее вероятной является версия об ответственности французских Военно-воздушных сил», — отметил он.

Амато призвал Макрона в случае обоснованности его утверждения принести «глубочайшие извинения Италии и семьям жертв от имени своего правительства».

Он также рассказал, что в 2000 году писал тогдашним президентам США и Франции Биллу Клинтону и Жаку Шираку, но «эти мольбы привели к полному молчанию».

Нынешняя премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на заявления Амато. Она сказала, что они «заслуживают внимания», но экс-премьер должен предоставить любые веские доказательства, которые у него есть в дополнение к «личным выводам».