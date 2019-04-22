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Спецтема: Выборы президента Украины

Джулиани рассказал об ответе Белого дома на отчет Мюллера

Сегодня, 02:40
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Джулиани рассказал об ответе Белого дома на отчет Мюллера - фото

REUTERS/Ronen Zvulun

Рудольф Джулиани

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Белый дом пока не намерен публиковать ответ на отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство РФ в выборы президента.

Об этом сообщает Fox News.

Джулиани уточнил, что имел в виду 45-страничный доклад, в котором давалась оценка работы Мюллера.

Он не стал называть потенциальные сроки публикации ответа.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   Белый дом Дональд Трамп Рудольф Джулиани США Роберт Мюллер

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