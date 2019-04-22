Джулиани рассказал об ответе Белого дома на отчет Мюллера
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Белый дом пока не намерен публиковать ответ на отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство РФ в выборы президента.
Об этом сообщает Fox News.
Джулиани уточнил, что имел в виду 45-страничный доклад, в котором давалась оценка работы Мюллера.
Он не стал называть потенциальные сроки публикации ответа.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.
Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.