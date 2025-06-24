В Индонезии девушка погибла после падения в кратер активного вулкана (обновлено)

В кратер одного из активных индонезийских вулканов упала туристка из Бразилии. Девушка погибла до того, как спасатели смогли до нее добраться.

Как сообщило медиа The Sun, Джулиана Маринс из Рио-де-Жанейро сорвалась с туристического маршрута во время восхождения на 3726-метровую гору Ринджани на острове Ломбок. Несчастный случай произошел, когда бразильянка из-за усталости отстала от группы.

Девушка приехала на отдых в Индонезию / Фото: Джулиана Маринс/Instagram

Пейзажи Индонезии глазами и в объективе Джулианы / Фото: Джулиана Маринс/Instagram

«Потерпевшая почувствовала усталость. Гид посоветовал ей отдохнуть. Однако, когда он вернулся за ней, то женщины там уже не было», — цитирует медиа представителя полиции Николаса Османа.

Девушка скатилась почти 300 метров по склону и оказалась возле озера Сегара Анак. Спасательные работы осложнялись из-за холода и тумана.

Туристка сорвалась и упала в кратер активного вулкана / Фото: Скриншот с камер дрона

Как пишет Daily Mail, она не могла подняться обратно по опасным склонам из-за полученных травм. У девушки также не было еды, воды или доступа к убежищу. После четырехдневной спасательной операции одной из групп удалось добраться до девушки, но она скончалась от полученных травм и переохлаждения.